The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Cinco jornadas dan para mucho Muchas diferencias respeto la temporada anterior lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cinco jornadas dan para muchos datos estadísticos y el Alcoyano no se parece en nada al de la temporada anterior. La mayor de las diferencias está en lo que sucedió en la quinta jornada, Toni Aparicio fue destituido con seis puntos en el casillero y tras ser eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey. Aquel alcoyano marcó en cinco jornadas 4 goles y encajó los mismos. Las sensaciones no eran buenas y el club optó por el primero de los tres cambios en el banquillo. El Alcoyano de Vicente Mir tiene un punto menos, un gol más y ha encajado dos más que la temporada pasada. Otra de las grandes diferencias está en las tarjetas. Los de Mir son mucho más contundentes que los de Aparicio y en cinco jornadas el Alcoyano vio 13 amarillas, este año la suma se eleva a 23 amarillas y 1 roja. Al margen de los números, que son datos reales, están las sensaciones de cada uno y aquí radica una de las mayores diferencias, el equipo de Mir trasmite otra cosa. La afición del Alcoyano ha terminado aplaudiendo a sus jugadores en los tres partido que ha disputado en El Collao independientemente del resultado ( una victoria y dos empates ). La suerte no ha acompañado al equipo en el inicio de la competición y se espera sobre todo que los hombres llamados a liderar el equipo den un paso adelante.