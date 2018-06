The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES Cinco jugadores del Alcodiam en el podium de Selecciones La Selección Valenciana masculina Sub 16 con cinco componentes del Patín Alcodiam, se ha proclamado tercera de España miércoles, 20 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Selección Valenciana masculina Sub 16 con cinco componentes del Alcodiam, se ha proclamado tercera de España en A Coruña tras vencer en el partido por el 3º y 4º puesto a Andorra por 5 - 3, sólo quedando por detrás de las dos favoritas Madrid y Cataluña. En la fase de grupos venció a Castilla Leon, Asturias y Galicia. La Selección Valenciana femenina Sub 18 con dos jugadoras del Alcodiam ha quedado 5ª tras vencer en el partido por el 5º y 6º puesto a Castilla Leon por 3 - 2. Gran noticia para la cantera del Patín Alcodiam, que ve reflejado el buen trabajo de la base. Si hace unas semanas el club comunicaba que varios jugadores de Alcoy estarían en el primer equipo en la Ok Liga, los que llegan por atrás van con ganas de estar también en lo más alto.