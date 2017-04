The examples populate this alert with dummy content

ORIENTACIÓN Cinco medallas para Emili Sellés El corredor alcoyano logró los metales en el Campeonato de España de Orientación celebrado los días 14, 15 y 16 de abril en Madrid - Entre ellas, logró el oro por equipos y la plata en M-35 jueves, 20 de abril de 2017 5 de 5. Así se resume el papel realizado por el corredor alcoyano Emili Sellés en el Campeonato de España de Orientación. Cinco metales en las cinco pruebas que ha disputado el orientador del Centre Excursionista Alcoy. Sin duda un histórico registro a la altura de muy pocos deportistas, dada la exigencia que supone disputar todas las competiciones en tan solo 3 días. Durante los días 14, 15 y 16 de abril, se celebró entre las localidades de Canencia y Miraflores de la Sierra (Madrid) el campeonato nacional de este deporte. Más de 2000 orientadores de todo el panorama nacional, y muchos otros llegados desde otros países del continente como: Suecia, Finlandia o Portugal, se dieron cita en la que es la carrera más importante del año. Tres de los componentes del Centre Excursionista Alcoi se desplazaron hasta la sierra madrileña para tomar parte en varias de las disciplinas que tiene esta actividad deportiva. La cita arrancó el viernes por la mañana con la prueba de media distancia. Una modalidad en la que la complejidad técnica es sin duda uno de los principales alicientes. Fue Emili Sellés, el orientador alcoyano, el que realizó el papel más destacado del equipo. Llevó a cabo una carrera casi perfecta, y durante mucho tiempo fue en cabeza con un tiempo que solo pudo batir el riojano Alfonso Bustillo que tomó la salida al final de la mañana. Se proclamó así subcampeón de España en la categoría M-35. Por la tarde, se disputó la carrera que más expectación causa en el campeonato, y que supone la mayor suma de puntos para las comunidades. Se trata del relevo clásico, y en el que Emili formaba parte del segundo equipo de la Comunidad Valenciana. Contra todo pronóstico se impusieron a los equipos favoritos de la categoría veteranos A, realizando el corredor de Alcoy, la posta más rápida de la competición. Acabó la jornada con una medalla de oro por equipos. El sábado por la mañana, se disputó el relevo mixto. Una prueba en la que toman parte dos hombres y dos mujeres dándose relevos en sectores relativamente cortos pero en la que la exigencia del ritmo de carrera es muy alto. El equipo de Emili Sellés, era uno de los favoritos dado que compartía testigo con dos reconocidos orientadores de nivel, los colivencos: Esther Gil y Roger Casal. No defraudaron al público que se congregó en la meta situada en la plaza de toros de Miraflores y se alzaron con el título de la modalidad, de nuevo en la primera categoría de veteranos. La competición no daba tregua a los participantes, y en la tarde del sábado, se dio el pistoletazo de salida a la modalidad de Sprint. Una carrera que se disputó por las calles del casco urbano de la localidad madrileña. La carrera puntuable para el World Ranking Event supuso un escaparate inigualable para las grandes promesas de nuestro panorama nacional. Y así fue, pues los españoles se impusieron en todas las categorías. La escuadra local, hizo un destacado papel, subiendo Sellés al segundo escalón del pódium de M-35, a tan solo 3" del corredor local Juan Carlos Rol. Destacable fue también el papel que hicieron Pablo Corbí en M-40 y Nuria Tormo en F-35, quedando 5º y 8º respectivamente. Pero el fin de semana aún nos regaló otra actuación estelar de un miembro del Club Excursionista Alcoy. La mañana del domingo suponía el cierre del campeonato con la carrera de larga distancia. Tras dos días intensos de competición, los corredores estaban al límite de reservas, y probablemente el cansancio haría mella en aquellos que no reservaron fuerzas en la que iba a suponer la carrera más dura del fin de semana. No podía acabar de mejor forma el evento para el combinado de Alcoy, pues Emili Sellés se colgó un nuevo metal en una carrera que dominó de principio a fin, para cerrar un campeonato brillante, y convertirse en el veterano más laureado del panorama nacional. Texto: Centre Excursionista Alcoi