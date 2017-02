The examples populate this alert with dummy content

CICLO DE EXCURSIONES Cinco nuevas propuestas para conocer Alcoy Alcoy, plató de cine, urbanismo obrero, ciento veinte años de los Bomberos, árboles y fuentes urbanas. Son las nuevas rutas del ciclo para acercarse al patrimonio de Alcoy a partir del 26 de febrero sábado, 11 de febrero de 2017 Las rutas para desgranar el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad dan paso a su quinta edición. A las veinticinco excursiones diferentes que ha ofrecido el programa desde el principio, se suman cinco nuevas propuestas. La primera de ellas coincide con el inicio de las rutas, el próximo 26 de febrero: urbanismo y vivienda obrera en Alcoy, a cargo de Jorge Doménech. Tendremos que esperar hasta el verano, concretamente hasta el 27 de agosto, para conocer la historia de los bomberos: Ciento veinte años de Bomberos en Alcoy (1862-1982), a cargo de Ricard Pla y Mari Llanos Iborra. La tercera nueva iniciativa dentro del ciclo será el 24 de septiembre, cuando Lluís Serra nos acerque a los árboles urbanos de la ciudad. En octubre, el domingo 29 de ese mes, Quico Carbonell nos abrirá la mirada a Alcoy como plató de cine (1923-2014). La quinta novedad se contempla para el 26 de noviembre: Ramón Molina, Pedro Juan Parra y Josep Maria Segura, estos dos últimos presidente del Centro Alcoyano de Estudios Históricos y Arqueológicos, el CAEHA, y del Museo Arqueológico Camil Visedo, respectivamente, ambos organizadores del ciclo, nos contarán los secretos de las fuentes urbanas de Alcoy. La iniciativa, que el año pasado contó con 900 participantes, completa su otra mitad del programa con propuestas clásicas como los espacios de la Guerra Civil, el poblado ibérico del Puig, la Serreta, el Salt y la visita obligatoria al Cementerio. Las excursiones, que se prolongarán hasta el próximo otoño, se realizarán el último domingo de cada mes.