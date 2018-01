The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN Cinco proyectos del Campus de Alcoy proponen innovar en el ámbito sanitario desde la investigación La eliminación de fármacos en aguas residuales y la aproximación de la realidad virtual a las personas de edad avanzada son algunos de los proyectos de investigación en el ámbito sanitario con los que la UPV en Alcoy opta a las ayudas del programa Polisabio, que organiza junto a la Fundación FISABIO de la Comunitat Valenciana sábado, 20 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Impulsar, mediante actividades preparatorias, la realización de proyectos de investigación e innovación en el ámbito sanitario. Este es el objetivo de Polisabio, el programa de colaboración puesto en marcha por la Universitat Politècnica de València, la UPV, desde su Campus de Gandia y su Campus de Alcoy y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en sus departamentos de Salud de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant, Marina Baixa, Gandia y Alcoy. Las propuestas Diez proyectos han sido seleccionados en la convocatoria de 2017, cinco co-dirigidos por personal científico del Campus de Alcoy y cinco de Gandia. En Alcoy, el primero de ellos propone la eliminación de fármacos en aguas residuales de los centros sanitarios. Dirigido por la profesora Rosa Vercher, parte de los compuestos farmacológicos que se encuentran presentes en las aguas residuales que se vierten al alcantarillado de la red pública en el centro de salud La Fábrica de Alcoy, para posteriormente detectar, de forma preventiva, los posibles problemas medioambientales que pueden producirse en las aguas de vertido y poder reducirlos antes del vertido a la red pública. El segundo proyecto del campus de la UPV en Alcoy analiza la artroplastia inversa de hombro (la RSA- Reverse shoulder arthroplasty): mediante la aplicación de los conocimientos en Ingeniería Mecánica, Biomecánica, se trata de realizar una planificación preoperatoria innovadora con la incorporación de las técnicas de simulación por elementos finitos e impresión 3D, con el objetivo de devolver al hombro su movilidad y función y mejorar la calidad de vida del paciente. Es un proyecto tutorizado por Jesús Seguí. El tercer proyecto, del profesor Pau Miró, es relativo al diagnóstico de la Diabetes Gestacional: la idea es sustituir los criterios actuales por los que proponen Carpenter y Coustan para ver su repercusión respecto a coste sanitario, recursos humanos, etc. El proyecto BRESTEX, dirigido por la profesora Mará Angeles Bonet, se realiza en colaboración con personal del Hospital de San Juan, integrado tanto por especialistas en dermatología como en rehabilitación. Pretende evaluar las características de los textiles que se empelan en pacientes con Linfedema, que en muchas ocasiones desarrollan las pacientes afectadas de cáncer de mama, donde es habitual la aplicación de vendajes y prendas de compresión. Con el desarrollo del proyecto se pretende, sin perder las características compresivas y terapéuticas que se le presuponen, diseñar textiles funcionales que permitan aportar mayor confort y protección de la piel. El quinto proyecto seleccionado para la convocatoria 2017 de Polisabio propone evaluar las posibilidades de la realidad virtual en la población de edad avanzada, con objetivo de conocer cuáles son las posibilidades de esta tecnología en este colectivo, conocer qué elementos interactivos son más adecuados y qué posibles alternativas nos ofrece esta tecnología en el tratamiento de demencias y otras enfermedades como Alzheimer. Es un proyecto dirigido por el profesor Jordi Linares.