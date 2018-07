The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL Cinco proyectos optan al diseño de la nueva sede de Aitex El instituto levantará un conjunto de tres edificios que albergarán 30.000 metros de laboratorios y oficinas con los que unificar sus instalaciones viernes, 06 de julio de 2018 El instituto tecnológico del textil (Aitex) tiene sobre la mesa cinco anteproyectos para diseñar su nueva sede, en la que prevé invertir unos 8 millones de euros. El centro ha seleccionado las cinco propuestas de las ocho presentadas al concurso convocado para delinear un conjunto de tres edificios sobre una parcela de 12.500 metros entre aceitunas El Serpis, El Castellar y el instituto de Batoy. El presidente de Aitex, Rafael Pascual, ha avanzado que los cinco seleccionados deberán presentar el proyecto definitivo para evaluarlos y tomar una decisión después del verano. "El proceso va viento en popa", ha dicho durante la entrega de los premios de diseño y desarrollo de tejido textil hogar, celebrada este jueves en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. La nueva sede constará de tres edificios independientes con una superficie total de 30.0000 metros cuadrados. La principal edificación irá destinada a laboratorios y oficinas. El segundo edificio estará dedicado a la investigación y el desarrollo, mientras que el tercero, el más pequeño, albergará los equipos para desarrollar proyectos sobre comportamiento ante el fuego. En el concurso, Aitex ha primado la funcionalidad y la eficiencia energética, sin olvidar la imagen. La intención es que el edificio sea un "icono de diseño y tecnología", según señalan las bases del concurso. El instituto prevé invertir unos 8 millones de euros en la construcción de la nueva sede. Aitex busca con este proyecto concentrar la mayor parte de sus instalaciones, actualmente repartidas entre los 5.000 metros del antiguo edificio de Papeleras Reunidas y otros 3.500 distribuidos en cinco naves en diferentes polígonos. También tiene sede en Paterna. Según los planes del centro de investigación, anunciados en abril de 2017 tras confirmar su permanencia en Alcoy, pasan por abrir las nuevas instalaciones durante 2020. La ubicación seleccionada fue resultado de dos años de búsqueda y estudio entre más de 15 alternativas. La recalificación del suelo fue aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo.