SUCESOS Cinco robos este fin de semana en el Baradello Se trata de unos episodios delictivos que ya se han repetido en la urbanización antes y después del verano martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La urbanización del Baradello Gelat ha sufrido hasta cinco casos de robo el pasado fin de semana. Se trata de una situación que ya les ha pasado antes y después del verano para una docena de casos en total. Esta circunstancia ha hecho que los vecinos estén preocupados. El presidente de los vecinos del Baradello, Antonio Aracil, ha explicado a Radio Alcoy esta preocupación y espera contar con la ayuda de Ayuntamiento y de las fuerzas de seguridad del Estado para tomar medidas "ya no dependen de los vecinos", explica Araciil. Por lo que han podido recopilar los propios vecinos en algunos casos los robos han sido importantes, por lo que piden de forma urgente investigación y al tiempo medidas para que estos hechos no se vuelvan a producir.