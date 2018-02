The examples populate this alert with dummy content

MERCADO DE INVIERNO Cinco salidas y cinco entradas El Alcoyano cierra el mercado de invierno con las mismas salidas que entradas jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El balance del mercado de inviernos resulta positivo por parte del cuerpo técnico tras las bajas y llegadas. El equipo de Galiana ha tenido muchos movimientos con cinco salidas, Cubero, se marchó a Costa Rica para tener minutos que no tenía en el Alcoyano y poder tener opciones de jugar el Mundial de Rusia. Koke Vegas fue repescado por el Levante, club al que pertenece. Pau Boch se marchó por no tener muchas opciones de continuidad y ha recalado en el Llagostera. El Hércules se hizo con los servicios de David Torres y José García se marchó a golpe de talonario al Extremadura que pagó unos 50.000 euros de traspaso al Alcoyano. A esto hay que sumar la lesión grave de Omgba que se pierde el resto de temporada. En el capítulo de llegadas, Eldín sin equipo y recuperado de una lesión fue uno de los primeros en llegar tras ver el cuerpo técnico que estaba apto para jugar. Mario Arques volvió al Alcoyano después de su aventura en el extranjero en lo que es su segunda etapa en el club. De Cartagena llegó Gonzalo Poley. El extremos diestro, Miguel Ángel Nieto llega del Hércules y el último en llegar el portero Ivan Moreno que jugaba en la Tercera División andaluza. Muchos movimiento que “han mejorado la plantilla” según dicen desde el club.