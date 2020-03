The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Cinco textiles valencianas emprenden la producción de material sanitario homologado La iniciativa, para paliar el desavastecimiento por la crisis del coronavirus, pretende ser un respiro al parón de la industria textil que ya afecta a la mitad del sector, y abre una oportunidad en su reconversión jueves, 26 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/03/2020) Las textiles de Ontinyent Cotoblau, Euromoda de Bocairent las valencianas Rapife y Funcotex y Marie Claire de Castellón han iniciado la producción de mascarillas para abastecer a las distintas Administraciones. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat Valenciana, ATEVAL, que preside Càndid Penalva, quien destaca el trabajo del Instituto Tecnológico del Textil, Aitex en la homologación del material aquí producido. "Unas mascarillas sanitarias necsitan una homologación y eso precisa una homologación que puede durar de dos a seis meses, tenemos al Instituto tecnologico del textil, AITEX en Alcoy que está trabajando por homologar textiles" Las cinco textiles valencianas, que han comenzado la producción forman parte del listado de firmas que ATEVAL ha planteado al Ministerio de Interior para cubrir, en territorio español, la demanda de material estratégico, como está siendo el sanitario. "Necesitamos mantener una industria textil, porque nos damos cuenta que cuando llegan estos casos tan dramáticos, aquí en España no fabricabamos ninguna mascarilla, lo importabamos todo de China y eso no podemos consentirlo. Tenemos que tener un mínimo de industria textil para material estraegico como está resultando ser el sanitario". Penalva, que también preside el Consejo Intertextil Español, advierte de que esta producción supondría un respiro a un sector que ya sufre una merma del 50% su producción con esta crisis. "En cuestión de dias esto aumentará al 80% y 90% y si mantenemos un mínimo de actividad es para abastecer a la Administración". Esta reconversión industrial, además de la implicación de ATEVAL y AITEX, cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, el IVACE de la que es directora general la alcoyana, Julia Company.