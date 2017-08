The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO Cincuenta años dan mucho juego La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, con sede en Ibi, celebra medio siglo de vida con la edición de un libro que repasa su historia desde sus orígenes miércoles, 09 de agosto de 2017 La asociación que agrupa al sector juguetero cumple medio siglo de vida. La Asociación Española de Fabricantes del Juguete, la AEFJ, con sede en Ibi, ha querido celebrar esta efeméride con el lanzamiento de un libro, 50 años dan mucho juego: un homenaje a las 92 empresas que la integran, más del 40% procedente de la provincia de Alicante. Los cincuenta años del sector juguetero recibieron este año otro regalo: el aumento con respecto a 2016 en un 5,9% en ventas nacionales registradas hasta mayo y unas exportaciones que crecían hasta un 22,3% en el mismo periodo.