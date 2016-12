The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cincuenta años decorando hogares Saneamientos Colón celebra este 28 de diciembre sus bodas de oro-Su fundador, Luis Moltó Molina, repasa la trayectoria del establecimiento jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (28/12/2016) El 28 de diciembre de 1966 abría sus puertas Saneamientos Colón, un establecimiento que marcó un nuevo concepto en el comercio local. "Ofició los actos fue don Cirilo y apadrinaron mi padre y la madre de mi esposa Mari Carmen". Así lo recuerda Luis Moltó Molina, fundador de Saneamientos Colón, quien aporta detalles en Hoy por Hoy Alcoy desde la inauguración, la reapertura con la ampliación tras el cierre del cine Colón (en 1985) y la conmemoración del 25 aniversario. "La ampliación supuso un esfuerzo titánico y el 8 de enero se llevó a cabo la reapertura", añade. A la hora de definir su filosofía de trabajo Moltó destaca que "nuestro criterio ha sido siempre conocer las necesidades de decoración de las casas y estar a la vanguardia". Otro aspecto de modernidad fue la edición de un boletín de noticias coincidiendo con el 25 aniversario. Otro hito fueron las demostraciones de cocina con electrodomesticos y la relación comercial con la firma Miele, de la que Saneamientos Colón es distribuidor. "En septiembre de 1966 se estableció en España esta firma alemana, justo el año en que abrimos nosotros". La firma sigue adelante ahora en manos de la siguiente generación. Como colofón a la entrevista Luis Moltó Molina ha tenido un especial recuerdo para su esposa, fallecida este año. "En estos 50 años he tenido en Mari Carmen un gran apoyo".