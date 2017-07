The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Cinema Jove premia un corto del Pare Arques El instituto recibe una mención del festival a la película más innovadora por una propuesta que analiza la violencia familiar viernes, 07 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/07/2017) Un miler de raons. Así se titula el cortometraje que han elaborado alumnos y profesores del instituto Pare Arques y que el Festival Internacional de Cine en Valencià - Cinema Jove ha premiado dentro de la sección del encuentro audiovisual de jóvenes creadores con una mención a la película más innovadora. La propuesta del Pare Arques se enmarca dentro del proyecto Oliveta. La idea parte de un romance del mismo nombre, recogido en Cocentaina por Just Sansalvador en 1923. La historia gira en torno a una joven que decide ir al baile a pesar de que su madre le advierte de que su padre no querrá. Él va a buscarla al baile y, al volver a casa, cierra a la madre y a la hija y, supuestamente, las mata. Un miler de raons aborda temas de violencia familiar y las relaciones entre personas del mismo sexo. En la banda sonora han participado artistas como el compositor Francisco Valor, Andreu Valor, Borja Penalba, Mireia Vives y Berta Iñíguez, además del alcoyano Desi. Además, a partir de la canción grabada con Andreu Valor, Trencant fronteres, han elaborado dos videoclips: uno sobre la violencia de género en adolescentes y otro sobre micromachismos. La segunda semana de septiembre el instituto Pare Arques presentará el proyecto en versión original, con doblajes en inglés, latín, castellano y francés.