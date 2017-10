The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cinema Jove premia un corto del Pare Arques contra la violencia familiar El proyecto Oliveta, basado en un romance recogido por Just Sant Salvador, ha sido selecionado como Proyecto de Innovación Educativa por la Consellería de Educación para el curso 2016/17 martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/10/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/10/2017) El proyecto Oliveta, contra la violencia familiar, elaborado en el IES Pare Arques de Cocentaina ha recibido el reconocimiento de Festival Cinema Jove Valencia 2017. El trabajo ha obtenido el premio a la película innovadora, dentro del encuentro audiovisual de jóvenes. Josep Alcover, profesor de Música del instituto contestano, ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy, cómo se ha desarrollado el trabajo que lleva por título, Un miler de raons, y está basado en un romance recogido por Just Sant Salvador en 1923, contra la violencia familiar. El proyecto Oliveta toma el nombre del romance. En la elaboración de la película se han implicado además de los alumnos músicos y compositores como Andreu Valor, Francisco Valor, Borja Penalva, Mireia Vives, Berta Iñiguez o Desi. También ha propiciado una residencia artística con el bailarín y coreógrafo venezolano Sebastian Rowinnsky, con la colaboración de Inma Cortés. El trabajo ha sido selecionado como Proyecto de Innovación Educativa por la Consellería de Educación para el curso 2016/17