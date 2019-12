The examples populate this alert with dummy content

COMERÇ Cita amb el dolç Els pastissers arriben a Fira Mercat Gandia per oferir productes de rebosteria miércoles, 18 de diciembre de 2019 Dolç Nadal és la fira protagonista en Mercat de Gandia des d'aquest dijous fins al dilluns. Els pastissers de la ciutat estaran en els expositors de la Plaça del Prado per ofertar productes de rebosteria, torrons, xocolate, llepolies o vins dolços. En aquestes noves jornades de divulgació i venda gastronòmica també suma la celebració de dos tallers. Un es centra en elaborar pastís de salmó i l'altre és sobre decoració de galetes. En Hoy por Hoy, Ferrán Martínez, regidor de Polítiques Económiques i Comerç, ha avançat que podran trobar a Fira Mercat Gandia com un aperitiu a aquest encontre dolç.