The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTISTICA Cita con la gimnasia artística El sábado se disputa en Alcoy el campeonato provincia de alicante y Valencia de los juegos escolares, cerca de 300 participantes estarán en la ciudad durante todo el sábado miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy será sede del campeonato provincial de gimnasia artística el próximo sábado. Más de 300 gimnastas desde pre benjamín hasta juvenil participarán en lo que será una competición que por primera vez se disputa en Alcoy. Las provincias de Alicante y Valencia se reunirán en el pabellón Miguel Sarasa para competir por este campeonato provincial. Por la mañana desde las 8.30 horas, será el turno de los valenciano y por la tarde los alicantinos que cuenta con una notable representación alcoyana, 36 gimnastas locales entre los dos clubs, lucharán por ser los mejores. Esta competición era habitual disputarla en Gandia o Villarreal, por lo que es un éxito poder traerla a Alcoy y supone “jugar en casa” y evitar un gasto importante para los clubes por los desplazamientos.