YACIMIENTO Cita con la jornada de puertas abiertas de El Salt este domingo José María Segura, director del Museu Arqueòlogic Municipal, y los codirectores de las excavaciones, Cristo Hernández y Carolina Mallol, han visitado Radio Alcoy viernes, 02 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (01/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/08/2019) Este domingo 4 de agosto tendrá lugar una nueva edición de la jornada de puertas abiertas de las excavaciones del Salt. El director del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, José María Segura y dos de los tres codirectores de las excavaciones, Cristo Hernández y Carolina Mallol, han estado en Radio Alcoy para explicar detalles tanto de las excavaciones como de la jornada de puertas abiertas. También José María Segura valora la reciente adquisición de los terrenos en los que se ubican las pinturas rupestres de La Sarga. Las excavaciones del Salt cumplen 32 años. Profesores y alumnos de la Universidad canaria de La Laguna vuelven a estar en este yacimiento arqueológico que tendrá este domingo 4 su jornada de puertas abiertas. El director del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo, José Maria Segura, explica los horarios que serán dos por la mañana y dos por la tarde. Uno de los codirectores de estas excavaciones, Cristo Hernández, explica qué podrán ver los asistentes orientado al trabajo realizado a lo largo del último año, entre un periodo de excavaciones y otro. Los investigadores estarán durante todo el mes de agosto alojados en Villa Vicenta, la residencia de veraneo de Juan Gil-Albert mientras continúan su labor de descubrir toda la información que ofrece este yacimiento.