TIRO CON ARCO Cita navideña del Santa Lucía La tirada de navidad del CD Santa Lucía y el memorial Eduardo Latorre, volvieron a reunir más de cien tiradores de las Comunitat Valenciana martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Santa Lucía, celebró en el polideportivo municipal Francisco Laporta de Alcoy, el XXIV TROFEO DE NAVIDAD SANTA LUCIA - MEMORIAL EDUARDO LATORRE y 4ª TIRADA DE LA LIGA DE SALA DE LA COMUNIDAD VALENCIA al que acudieron un total de más de 100 arqueros en un trofeo mixto. Como es habitual como cada año por parte del club, los participantes fueron recibidos con el tradicional,“timonet calentet”, chocolate y bollería. Del Club Deportivo Santa Lucia de Alcoy acudieron 7 integrantes, dos de los cuales consiguieron hacer podio: ARCO RECURVO JUNIOR – Angels Alcaraz – 1º clasificada ARCO RECURVO CADETE – Adrián Candela - 3º clasificado Acto seguido, se celebró el memorial de Eduardo Latorre. Los ganadores de las tres categorías establecidas se llevaron un lote navideño.