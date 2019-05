The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Ciudadanos Alcoy presenta su candidatura municipal Ha celebrado un acto en el Hostal Savoy en el que ha participado el diputado autonómico Emigdio Tormo y la cabeza de lista, Rosa García jueves, 23 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ciudadanos Alcoy ha presentado su candidatura a las municipales del domingo 26 de mayo con un acto que ha tenido lugar en el Hostal Savoy y que ha contado con la presencia de Emigdio Tormo, diputado autonómico. Además Toni Cantó, síndic de este partido en la Comunidad Valenciana, ha intervenido a través de un vídeo, ya que estaba ese mismo día apoyando al candidato a la alcaldía en Valencia, junto a Inés Arrimadas. La cabeza de lista por Alcoy, Rosa García, ha dado las gracias a los asistentes a este acto por su respaldo y ha explicado el programa electoral. Al tiempo se han dado a conocer a los componentes de la candidatura. Marcos Martínez, número 2 de la lista, ha presentado el acto.