ELECCIONES MUNICIPALES Ciudadanos anuncia a Rosa García como alcaldable de Alcoy La designación de la diputada autonómica como cabeza de lista pilla por sorpresa a la directiva local que apoyaba mayoritariamente a José Miguel Antolí jueves, 04 de abril de 2019 Rosa García González será la candidata a la Alcaldía de Alcoy por Ciudadanos. Así lo ha comunicado la Ejecutiva Nacional del partido de Albert Rivera. El órgano directivo ha dado a conocer este jueves los cabezas de lista de la formación naranja de 58 municipios de la provincia de Alicante, 8 de los cuales pertenecen a L'Alcoià y El Comtat. La designación de Rosa García para encabezar la lista de Alcoy ha causado estupor en la directiva local de Ciudadanos. Según ha explicado a Radio Alcoy el coordinador de la agrupación local, Marcos Martínez, el candidato respaldado por la ejecutiva alcoyana fue el concejal José Miguel Antolí. Ha señalado que Rosa García, no estaba entre las opciones. En la comarca, destaca, además, la candidatura de la también edil de Alcoy Lucía Granados como alcaldable de Ciudadanos en Benimarfull. En Castalla repite como candidato Antoni Bernabéu, en Cocentaina concurrirá Juan José Moncunill como primero de la lista de la formación naranja y en Ibi, Nicolás Martínez, según fuentes del partido. En las anteriores locales Rosa García iba de número dos de la candidatura de Ciudadanos de Alcoy. Tras las elecciones renunció a su acta de concejal para ejercer como diputada autonómica. García iba de cinco en la lista del partido de Albert Rivera por Alicante a las Cortes Valencianas. En 2015 Rosa García fue designada coordinadora de Ciudadanos en sustitución de Francisco Gordejuela, que ya abandonó el cargo antes de las últimas elecciones por desavenencias con la forma en la que el partido confeccionó la lista encabezada por Jorge Sedano.