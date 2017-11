The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Ciudadanos critica la lentitud del proyecto de revitalización del centro Recuerdan que se trata de proyecto global dotado ya de presupuesto, con una partida de 250.000 euros martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (07/11/2017) Ciudadanos critica la lentitud del proyecto de revitalización de la calle San Francisco. El concejal y portavoz de la formación naranja en Alcoy, Jorge Sedano, recuerda que su ejecución fue aprobada por el pleno el año pasado. Critica que un proyecto global dotado ya de presupuesto, no avance para evitar la degradación comercial y social del centro."Conseguimos que se dotase en los presupuestos del 2017 una partida con 250.000 € para que, de manera urgente, se acometiesen actuaciones para reactivar comercial y socialmente la zona". El portavoz de Ciudadanos lamenta que a dos meses vista de que finalice el año el área de San Francisco siga degradándose por falta de medidas. "Quedan apenas 50 días para que finalice el 2017 y el área de San Francisco sigue degradándose por falta de medidas que no pueden esperar más".