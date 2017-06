The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Ciudadanos pide estrechar relaciones con el Alcoy filipino La formación presentará un ruego para solicitar un encuentro entre las instituciones de las ciudades, que comparten denominación, y fijar objetivos en materia educativa, social, económica y cultural lunes, 19 de junio de 2017 Ciudadanos presentará un ruego en el pleno ordinario del 26 de junio en el que propone un acercamiento entre la ciudad de Alcoy española y el municipio homónimo en Filipinas. El principal objetivo es lograr un encuentro institucional para poder profundizar en relaciones del ámbito social, cultural, educativo -intercambios con alumnos- e incluso en materia económica, a través de la Cámara de Comercio. El municipio del otro Alcoy se encuentra en la isla de Cebú, en Filipinas, a 12.000 kilómetros de distancia de la ciudad de mismo nombre de l'Alcoià i El Comtat. La teoría que explica esta repetición en la toponimia se debe a la solicitud de crear tres nuevos municipios en la zona del Sudeste Asiático con tres propuestas de nombres: Alcoy, Cáceres y Santander. Una historia, la de la ciudad del país del Sudeste Asiático, que recogen los autores Isaac Donoso, de la Universidad de Alicante, y Rafael Conca, y que refleja, insiste el grupo de Ciudadanos, "los intentos de hermanamiento de ambas ciudades", que comparten denominación. La formación se apoya en este estudio para "poder iniciar los contactos políticos" y establecer una primera aproximación con "visión de futuro", que terminaría con el hermanamiento entre los municipios.