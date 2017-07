The examples populate this alert with dummy content

CORTS Ciudadanos pide a la Generalitat un nuevo parque de bomberos forestales La diputada autonómica Rosa García lleva a debate una proposición no de ley en la que pide la construcción de unas nuevas instalaciones en el extrarradio o en las naves de La Beniata, junto al polígono El Clérigo viernes, 07 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/07/2017) La diputada autonómica Rosa García lleva a debate este miércoles a Les Corts una proposición no de ley en la que pide la redacción de un proyecto para la creación de un nuevo parque forestal de bomberos, que propone ubicar en el extrarradio o en las naves de La Beniata, junto al polígono El Clérigo. El motivo de la solicitud es que la ubicación del parque actual, en el km 5 de la carretera de la Font Roja, no permite pernoctación, demorando tiempos de respuesta, explica García. La diputada de Ciudadanos recuerda que es una petición que ya presentó en octubre del año pasado: "Fue pasando el tiempo y comentaron desde el Consell, y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, también lo comunicó, que en 2017 estaría listo pero nos encontramos con la funesta sorpresa de que estamos finalizando el curso escolar y esto no ha sucedido". García pide celeridad ante un asunto que ya debería estar zanjado, insiste.