PRESUPUESTOS Ciudadanos pide un plan de empleo para personas con diversidad funcional Solicitan una partida presupuestaria de 100.000 euros ampliables y con carácter estructural, para que el Ayuntamiento pueda contratar personas con diversidad funcional miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/10/2017) El portavoz de Ciudadanos en Alcoy, Jorge Sedano, ha manifestado su intención de "solicitar al Gobierno Municipal durante el proceso de negociación de los presupuestos del ejercicio 2018 que se establezca una partida presupuestaria mínima de 100.000€ ampliables, y con carácter estructural, para la contratación por parte del Ayuntamiento de personas con diversidad funcional". Según explica Sedano, se trataría de una contratación, con carácter multidisciplinar, para realizar trabajos en el propio Ayuntamiento (brigadas, limpieza de jardines, y otros servicios propios del Ayuntamiento). “Si algo tenemos muy claro en Ciudadanos es que integrar en el mercado laboral a personas con diversidad funcional es la mejor y más digna manera de ayudarles en su crecimiento personal e integración social.”