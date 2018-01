The examples populate this alert with dummy content

POLITICA MUNICIPAL Ciudadanos pide una bolsa de empleo de parados próximos a la jubilación La propuesta plantea que se estudie su viabilidad técnica y legal- La formación naranja la presentará en el próximo pleno jueves, 25 de enero de 2018 Ciudadanos propone aliviar la situación crítica que viven los parados próximos a la jubilación con la creación de una bolsa de empleo. La propuesta plantea que se estudie la viabilidad técnica y legal de esta bolsa y se presentará en el próximo pleno para casos en que ha producido la pérdida de trabajo pocos años o meses antes de la jubilación profesional. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Alcoy, Jorge Sedano, ha declarado que "posiblemente todos hemos conocido algún caso doloroso de personas a las que, cuando apenas les queda un año, e incluso, pocos meses para alcanzar la edad de jubilación, se quedan sin trabajo, e incluso, en ocasiones, sin acceso a prestaciones por desempleo para alcanzar la edad de jubilación". Añade que "éstas son situaciones muy dolorosas que sufren personas que han tributado durante muchos años y ven como, prácticamente al final de su vida laboral, la situación se complica y experimentan la gran dificultad que representa encontrar un nuevo trabajo, especialmente, pasados los sesenta años".