The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Ciudadanos, PP y Guanyar anuncian enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Los representantes politicos analizan en La Tertulia de Radio Alcoy la previsión de inversiones anunciada por el Consell para Alcoy miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (08/11/2017) Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat Valenciana al no ver reflejadas en las inversiones previstas por el Gobierno valenciano para 2018 ninguna de las necesidades de la ciudad. Marcos Martínez, coordinador local de Ciudadanos, ha explicado en La Tertulia de Radio Alcoy la necesidad de que el Consell aporte dinero para financiar la el tren, por ejemplo. Guanyar comparte la reivindicación de inversiones para el tren Alcoy Xàtiva y la finalización de la autovía a Gandía, como ha detallado Cristian Santiago, concejal de Guanyar. El diputado del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, añade a estas reivindicación la petición de apoyo al desarrollo turístico de interior y la apertura de un CDT, en Alcoy. Las cuentas del Gobierno valenciano, presentadas hace una semana por el Gobierno autonómico, incluyen una partida de 2.220.000 euros para ampliar el hospital Virgen de los Lirios. Los grupos políticos de Alcoy reclaman que se ejecute.