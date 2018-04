The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Ciudadanos reclama un uso cultural para el auditorio del Romeral, en mal estado La formación naranja en Alcoy pide que el Ayuntamiento "adecente" el espacio para convertirlo en un recinto cerrado donde desarrollar actividades de pequeño formato martes, 17 de abril de 2018 Ciudadanos pide un uso cultural para el auditorio del Romeral, actualmente en condiciones precarias. El portavoz de la formación de Albert Rivera en Alcoy, Jorge Sedano, propone convertir el auditorio del parque del Romeral en un espacio para ampliar la actividad cultural. Pide mejorar el acceso al recinto para poder desarrollar actos de pequeño formato, entre otras actuaciones: "Primero, que se estudie la mejor manera de cerrar este auditorio al público y dejarlo como un espacio al aire libre para representaciones culturales, conciertos, e incluso para la Mostra, por qué no y, a medio plazo, valorar si valdría la pena techarlo". Como plan de choque, Ciudadanos pide "que se adecente y desinfecte" la zona.