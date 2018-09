The examples populate this alert with dummy content

CARRETERAS Ciudadanos reivindica la mejora de carretera Alcoy- Benidorm por el interior La formación naranja quiere que la Generalitat retome el proyecto de la CV-70 por el bien del desarrollo del turismo, la economía y el trabajo de la zona viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/09/2018) El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Grupo municipal de Alcoy, Jorge Sedano, ha manifestado el interés de su grupo "por recuperar el proyecto de mejora de la carretera CV-70 que une Alcoy y comarca con Benidorm a través del puerto de Confrides". Sedano ha señalado que esta infraestructura "no puede caer en el olvido porque es un proyecto fundamental para la proyección de la ciudad y de toda la comarca desde el punto de vista del turismo, la economía y el trabajo". El portavoz de Cs ha informado de que el estado actual de la vía es "lamentable" y ha insistido en la necesidad de intervenir. "Debe ser al Ayuntamiento el que interceda para que la Generalitat incluya en los presupuestos una dotación para esta vía”. Jorge Sedano ha recordado que en 2009 se redactó un proyecto básico para la mejora de esta carretera "que preveía una inversión de más de 100 millones de euros, pero con la llegada de la crisis económica se quedó paralizado". Desde Ciudadanos añaden que: "creemos que es momento de recuperarlo. De hecho, la Cámara de Comercio ha pedido al actual conseller en esta misma legislatura que este proyecto se retome”, ha indicado. La formación ha propuesto que “si no es posible destinar 100 millones de golpe a la CV-70, que se realice por fases". Sedano ha insistido en que "esta carretera nos podría aproximar a Benidorm en 35 ó 40 minutos, por eso es muy importante, no solamente por el turismo, sino también porque hay un potencial de salida de mucha mano de obra especializada de Alcoy que acaba trabajando en la costa”.