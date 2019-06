The examples populate this alert with dummy content

NUEVA LEGISLATURA Ciudadanos y PSOE reeditan el acuerdo para gobernar en Castalla El alcalde Antonio Bernabeu, de Cs, delega en los socialistas las competencias en Servicios Sociales, Patrimonio o Turismo jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El alcalde Antonio Bernabéu, de Ciudadanos, ha presentado este miércoles el nuevo equipo de gobierno y ha dado a conocer el reparto de las competencias municipales para la nueva legislatura, en un acto en el que ha confirmado la reedición del acuerdo con el PSOE, que ya mantuvo durante la pasada legislatura, para seguir gobernando en Castalla. Así, las socialistas Maite Gimeno y Raquel Guill se suman al equipo de seis concejales de Ciudadanos para conformar el nuevo ejecutivo municipal. Ambas ediles ya formaban parte del anterior equipo de gobierno encabezado por Bernabéu. Ciudadanos y PSOE renuevan así su compromiso de seguir trabajando otros cuatro años más formando equipo “tras los buenos resultados de la legislatura pasada” y con el objetivo de “seguir sumando para sacar proyectos adelante en beneficio de los ciudadanos de Castalla, vamos a trabajar desde el respeto, el diálogo, la educación y haciendo una política que tenga en cuenta a las personas”. Bernabéu ha afirmado que “dados los importantes objetivos y proyectos alcanzados en la pasada legislatura para la ciudad de Castalla, fruto de la cohesión y el trabajo conjunto entre ambas formaciones políticas, es un ejercicio de responsabilidad y de sentido común la repetición de dicho acuerdo de Gobierno”. La portavoz socialista, Maite Gimeno ha señalado que “nuestra prioridad es Castalla, y al igual que hicimos en la pasada Legislatura, a través de nuestra experiencia y trabajo, junto a las posibilidades de contactos y relaciones con instituciones del Gobierno Autonómico y Central, pensamos que podemos aportar nuestra colaboración en beneficio de la ciudad, a través de este acuerdo de Gobierno”. Asimismo, se ha comprometido “a trabajar y colaborar” en todas las áreas que les han sido delegadas “con el fin de conseguir niveles de bienestar más elevados y hacerlos accesible al mayor número de personas posible”. El nuevo gobierno de Castalla ha quedado estructurado en cinco grandes áreas de trabajo con el objetivo de ser más ágiles en la gestión de proyectos y la actividad diaria. Estas áreas son: Área de Seguridad Ciudadana y Limpieza Pública y Participación Ciudadana. Área de Régimen Interno, Patrimonio Municipal y Sostenibilidad Área de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Festejos Área de Patrimonio Histórico, Servicios Sociales y Promoción Turística. Área de Urbanismo, Actividades, Contratación y Servicios Públicos. Asimismo, ha quedado constituida la Junta de Gobierno Local con el alcalde, Antonio Bernabéu Bernabéu; Gema Sánchez, como primer teniente de alcalde; Román Sáez, segundo teniente de alcalde; Maite Gimeno, tercera teniente de alcalde y Raquel Guill, cuarta teniente de alcalde. Bernabéu, asimismo, ha firmado el decreto de alcaldía en el que se establece el reparto de delegaciones y la organización de la gestión municipal que queda asignado de la siguiente forma: - Antonio Bernabéu Bernabéu (Ciudadanos). Alcalde. Seguridad Ciudadana, Tráfico, Limpieza pública y Recogida de Residuos, Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. - Gema Sánchez Pérez (Ciudadanos). Hacienda, Recursos Humanos, Empleo, Patrimonio Municipal, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sostenibilidad Energética, Ciclo Hídrico. - Román Sáez Rodríguez (Ciudadanos). Deportes y Juventud. - Saúl Mira Vidal (Ciudadanos). Cultura y Educación. - Noelia Álvarez Leal (Ciudadanos). Festejos y Tradiciones y Promoción Económica. - Mª Asunción Vera Vicente (Ciudadanos). Medio Ambiente, Parques y Jardines, Alumbrado Público. - Maite Gimeno Piña (PSOE). Promoción Turística, Patrimonio Histórico., Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda Social, Sanidad y Salubridad Pública. - Raquel Guill García (PSOE). Urbanismo y Actividades, Casco Antiguo, Servicios y Mantenimiento Público. En las pasadas elecciones del 26 de mayo, Ciudadanos de Castalla logró seis concejales frente a los tres de EU-Compromís, los dos del PSOE y los dos del PP. El alcalde, Antonio Bernabéu, ya manifestó desde el primer día su intención de gobernar sin pactos y con la voluntad de que los socialistas volvieran a formar parte del ejecutivo local. Bernabéu ha reafirmado este miércoles su postura en el acto de presentación del equipo de Gobierno en el que ha confirmado que renueva el acuerdo con los socialistas para continuar llevando a cabo el proyecto de ciudad diseñado en la anterior legislatura, en la que según afirma “ambos partidos trabajamos de forma cohesionada en beneficio de Castalla”. De este modo, además, se zanja la confusión creada el pasado sábado, en la votación de investidura y en la que el PP votó a favor del alcalde Bernabéu. Una decisión tomada desde el Partido Popular de Castalla que cogió por sorpresa al resto de grupos políticos de la corporación municipal, incluido el del alcalde, Ciudadanos.