CARTEL Clasicismo realista para invocar la Fiesta El cartel anunciador de los Moros y Cristianos 2018, obra del pintor retratista José Borrell, mezcla la música y la luz de la Fiesta en un único sentimiento a través de un cartel hecho al óleo sábado, 31 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fiesta de 2018 ya tiene cartel. Desde esta tarde, la fachada del Ayuntamiento de Alcoy tiene un nuevo dueño: el diseño de José Borrell. El pintor especialista en el retrato ha querido imprimir a su obra un estilo clásico y luminoso. Ha tardado tres meses en realizarlo, pero la idea surgió hace diez años. Aunque también es amante del pastel, la predilección de Borrell es el óleo, técnica que ha utilizado para dar cuerpo y, sobre todo, alma al cartel de este año. Se trata de una llamada a la Fiesta hecha desde el corazón, como él mismo ha explicado, visiblemente emocionado. "No tengo palabras (...) Estoy preparado para recibir las flechas que hagan falta (risas)". El objetivo del cartel de Borrell ha sido dar vida a ese sentimiento festero que le ha acompañado desde pequeño, además de ser un homenaje a la música. "Los embajadores moro y cristiano representan la Fiesta; la música -con Moisés Olcina a la batuta-, la explosión; y la calle de Sant Nicolauet es desde donde yo oía la Fiesta. La luz, el confeti, las serpentinas. Todo lo que comportan los Moros y Cristianos". El acto del descubrimiento del cartel ha estrenado este año la Vespra d'abril, un preludio que ha hecho repaso por la labor de la Asociación de San Jorge y sus protagonistas, acompañado de audiovisuales y números de danza proyectados en el Teatro Calderón. En la clausura del mismo, el presidente de la entidad, Juan José Olcina, ha querido destacar "las novedades" de la Fiesta de este año, además de recordar la importancia de "normalizar la igualdad y ser fiel a la sociedad", subrayando el acto de la Gloria de este domingo, que será, por vez primera, mixta, y sin olvidarse del nuevo calendario a cuatro años vista de las fechas festeras y de la adaptación a la nueva normativa de la pólvora por parte de la Asociación. En esta línea, el alcalde, Antonio Francés, ha hecho hincapié en "el éxito" de estos cambios que hacen avanzar a una Fiesta eterna, "que no dura un mes ni un día", sino los "365 días al año".