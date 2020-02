The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS Claudia Gandia, Angelet de les Festes de Muro Ha estat escollida entre els 12 aspirants per recitar els versos de l’advocat Senabre en la Publicació del 19 d'abril lunes, 17 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/02/2020) La xiqueta Claudia Gandía ha estat escollida per representar l’Angelet anunciador de les properes Festes de Moros i Cristians de Muro. La Publicació, on s’estrenarà, serà diumenge 19 d’abril. Entre els 12 aspirants, que van recitar els versos de l’advocat Senabre que anuncien les Festes, el jurat va escollir a Claudia Gandía. La prova es va celebrar passat dissabte 15 de febrer al Centre Polivalent de Muro. La Junta de Festes va aprofitar per fer entrega dels premis del concursos infantils de redacció i dibuix. El seu president, Paco Vicedo, agraeix l’ implicació del públic en l’acte L’Angelet 2020 s’estrenarà proper 19 de abril, en la Publicació que es celebrarà a Muro després de la setmana de Pascua, per anunciar les Festes patronals del segon cap de setmana de maig.