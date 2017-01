The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Climent destaca en Heimtextil la recuperación del textil hogar El conseller resalta la inversión en tecnología e innovación y la internacionalización como claves de la mejora del sector miércoles, 11 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2017) más información El textil hogar busca en Frankfurt consolidar los buenos datos de 2016 En la segunda jornada de Heimtextil, la feria más importante de textiles para el hogar, que se celebra en Frankfurt, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha destacado este miércoles, en declaraciones a RADIO ALCOY, la recuperación del sector. Climent basa sus afirmaciones en datos como el aumento de las exportaciones de las empresas textiles valencianas en un 11,1% durante los 10 primeros meses del año, manteniendo la tendencia alcista iniciada en 2015. Las firmas valencianas han rebasado los 232 millones de euros vendidos al exterior. Según el conseller, la mejora es fruto de la inversión en tecnología e innovación y en la apuesta por la internacionalización. Climent ha aplaudido que 18 empresas de la comarca acudan a abrir mercados internacionales en la principal feria del sector, que prevé recibir a 70.000 visitantes de 140 países hasta el viernes. El conseller, que desde la inauguración del certamen ha mantenido diferentes contactos con representantes del sector junto a la directora general del IVACE, Julia Company, ha fijado para el mes de junio de este año la presentación del borrador del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, que permitirá ejecutar una política industrial “operativa, aplicable y real”. La Conselleria de Economía Sostenible ha colaborado con la patronal Ateval para desarrollar una campaña de promoción de las empresas españolas y valencianas con inserciones publicitarias a lo largo del recinto donde se celebra Heimtextil.