FERIAS Climent destaca el retorno del Salón Internacional de Moda Infantil y Juvenil El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio inaugurado la 89 edición de la mayor oferta expositiva del universo de la infancia en Feria Valencia, tras seis años celebrándose en Madrid sábado, 25 de enero de 2020 El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, Rafael Climent, ha inaugurado la 89 edición de BabyKid Spain & Fimi, la mayor oferta expositiva del universo de la infancia que acoge Feria Valencia.



Climent se ha mostrado muy satisfecho del retorno a la Comunidad Valenciana del Salón Internacional de Moda Infantil y Juvenil, tras celebrarse 6 años en Madrid. Destaca que haya vuelto “reforzado por su gran prestigio y el apoyo del Consell".



La consellería de Economía Sostenible ha querido reforzar el carácter internacional del certamen y por ello ha organizado una misión inversa integrada por 114 compradores internacionales procedentes de 32 países, a través de IVACE Internacional.