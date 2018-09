The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Climent explica a los empresarios en la Cámara los programas de mercado exterior El conseller de Economía Sostenible y la directora general del Ivace se han reunido con representantes de FEDAC y la Cámara de Comercio de Alcoi martes, 11 de septiembre de 2018 El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, y la directora general del Ivace, Júlia Company, han mantenido este martes 11 de septiembre en la Cámara de Comercio de Alcoi un encuentro de trabajo con representantes empresariales de las comarcas de L'Alcoià y El Comtat para explicarles los programas y servicios que el Ivace pone a su disposición para ayudar a las empresas a consolidarse en el mercado exterior. Este encuentro, el primero de varias reuniones que el conseller mantendrá con organizaciones empresariales y camerales de todo el territorio, ha participado el Comité Ejecutivo de la Cámara de Alcoi encabezado por su presidente, Pablo de Gracia y el presidente de FEDAC, Natxo Gómez. Climent les ha detallado los principales programas de ayudas que la Conselleria, a través de Ivace Internacional, pone a su alcance como la Red Exterior que cuenta con un conjunto de delegaciones que ofrecen servicios a medida y adaptados a las necesidades de las empresas en cada uno de los mercados, el Programa Tutorías Internacionalización que ofrece asesoramiento especializado y el Valencian Investment Desk -VID- destinado a la atracción y retención de inversión en la Comunitat. El conseller y la directora han resaltado que el Ivace ofrece a empresarios, autónomos y Pymes atractivas condiciones de comercialización y precios competitivos para facilitar la implantación de nuevas industrias que generen empleo, y ayudas para mejorar y modernizar las áreas industriales. Asimismo, les han recordado la reciente aprobación de la Ley de Gestión, Modernización y Promoción de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivo mejorar la calidad del suelo industrial, incrementar su competitividad y favorecer la creación de empleo. En materia de energía, Climent y Company han recordado a los empresarios que el Ivace pone a disposición de las empresas diversas líneas de incentivos, consistentes en ayudas a fondo perdido para facilitar la incorporación de medidas de ahorro y eficiencia energética tanto en sus procesos productivos como en sus instalaciones. Gracias a este tipo de acciones las empresas pueden reducir notablemente sus consumos energéticos y con ello su factura energética.