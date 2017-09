The examples populate this alert with dummy content

HOME TEXTILES PREMIUM Climent expone el textil como muestra de la recuperación industrial El conseller de Economía Sostenible resalta que la Comunidad genera la mitad del nuevo empleo industrial de España jueves, 07 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/09/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (07/09/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/09/2017) El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha presentado el sector textil como muestra del proceso reindustrialización de la Comunidad Valenciana, uno de los grandes retos del Gobierno autonómico. En su visita a la feria Home Textiles Premium, que se celebra hasta el sábado en Madrid, Climent ha valorado el “crecimiento” del sector “gracias a la apuesta por la mejora, el conocimiento y el diseño”. Climent ha recalcado el apoyo de su departamento al sector, “clave” en la reindustrialización valenciana. Según sus datos, de los 139.000 puestos de trabajo que la industria ha generado en España durante el último año, 65.200 corresponden a la Comunidad Valenciana. “De cada dos empleos industriales creados en España, uno se genera en la Comunidad”, ha dicho. Acompañado por la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, la directora general del IVACE, Julia Company, y la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, Climent se ha felicitado de que el textil “no solo esté estabilizado, sino que está creciendo con una facturación de 2.000 millones, de los que 1.200 proceden de la exportación”. El conseller ha avanzado que las ayudas directas al textil alcanzarán, según su proyecto de presupuesto, los 2 millones de euros, medio millón más que en 2017. Las ayudas a la mejora de los polígonos crecerán hasta los 25 millones. Tras recorrer la Caja Mágica, Climent ha subrayado la mejora sensible de la sede respecto a la anterior edición. “Ha gustado a los expositores porque es un espacio mucho más abierto”, ha manifestado.