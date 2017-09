The examples populate this alert with dummy content

FERIA TEXTIL Climent inaugura la tercera Home Textiles 171 marcas presentan sus productos en el certamen, que se celebra por primera vez en la Caja Mágica de Madrid miércoles, 06 de septiembre de 2017 El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, inaugurará este jueves en la Caja Mágica de Madrid la tercera edición de Home Textiles Premium. La nueva feria Textil Hogar reunirá hasta el próximo sábado una oferta de 171 firmas y marcas expositoras y presenta un crecimiento del 34% en superficie expositiva y la presencia de compradores de más de 30 países y las principales marcas del mercado. La feria reúne una completa oferta de ropa de hogar (cama, baño, cocina y mesa), alfombras y moquetas, complementos de decoración y regalo, tejidos de tapicería y decoración, cortinas y accesorios, pasamanería, editores textiles y asociaciones y organismos del sector. El perfil de visitante es 100% profesional, como tiendas, grupos de compra, fabricantes de muebles tapizados, decoradores, prescriptores e interioristas. La cita está organizada por Feria Valencia junto a la patronal textil ATEVAL – Home Textil From Spain y se celebra por primera vez en la Caja Mágica de Madrid, un recinto “versátil y moderno” que ha permitido que los expositores puedan mostrar más variedad de marcas representadas.