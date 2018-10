The examples populate this alert with dummy content

MURO Climent: "La fireta potencia que la riqueza que aquí se genera se quede” La XIV Fira Comercial del sector agroalimentario y gastronómica de Muro ofrece hasta el domingo productos de proximidad con oferta cultural y de ocio en el entorno de la plaza del Matzem sábado, 06 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (06/10/2018) Muro ofrece este fin de semana productos de proximidad con los que quiere concienciar a los consumidores de la importancia de que la riqueza que se genera en la comarca se quede en casa. Con esta filosofía la XIV edición de la Fira Comercial del sector agroalimentario y gastronómica de Muro, la fireta, quedó inaugurada el viernes por la noche en presencia del anterior alcalde de la localidad y actual conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. “Hemos de ser conscientes de la importancia de mirar las etiquetas de los productos que consumimos. Esta feria es un ejemplo de productos de proximidad, hechos en la comarca y que potencian que la riqueza que aquí se genera se quede en la zona”. La plaza del Matzem de Muro acoge hasta el domingo embutidos, dulces, encurtidos, productos ecológicos, aceites y bebidas elaborados en la comarca y presentados de manera singular. La alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdá, destacó el trabajo realizado por los distintos expositores en haber atractivos sus escaparates. “Es una feria para disfrutarla en familia. Tenemos además buen tiempo y todo a favor para que nos visiten”. Junto a la actividad comercial la Fira Gastronómica tiene previsto el desarrollo de actividades de ocio y culturales como conciertos. Verdcel y La Xafigà fueron los primeros en salir a escena el viernes en la inauguración. El sábado es el turno de Hilari Alonso, además de las rondallas y grupos de cuerda y voces de Finestrat y La Rebolikà de Muro. Cuenta cuentos, talleres de coctelería, música en directo y la actuación del grupo Orballo completan la oferta de la Fira Gastronómica que cerrará el domingo por la tarde-noche.