HOY POR HOY Climent mantiene su compromiso con el desarrollo económico de la comarca El conseller de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Empleo plantea una linea de continuidad al frente de su departamento -Analiza la constitución del Ayuntamiento de Muro jueves, 20 de junio de 2019 Rafael Climent Gonzàlez, recién conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo hace balance en Hoy por Hoy Alcoy el periodo que ha formado parte del Consell y con qué objetivos afronta su renovación en la nueva legislatura. Agradece la confianza en él depositada y avanza algunos de los proyectos inminentes. En la entrevista concedida a Radio Alcoy aborda al final de la entrevista la constitución del Ayuntamiento de Muro, al frente del cual ha estado durante 16 años.