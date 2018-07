The examples populate this alert with dummy content

CRISIS DE GOBIERNO Climent responsabiliza a EU de la ruptura del pacto en Muro Critica a la coalición por "hacer oposición desde el Gobierno" y aplaude la "valentía" de Compromís por mantener la Alcaldía jueves, 12 de julio de 2018 El conseller de Economía Sostenible y ex alcalde de Muro, Rafael Climent, ha responsabilizado este jueves a Esquerra Unida de la ruptura del Gobierno local de Muro. En una visita al Mercat de Sant Roc de Alcoy, Climent ha expuesto las causas de la ruptura del pacto: "No se puede hacer oposición desde dentro del Gobierno; no se puede producir una pinza entre gente que forma parte del Gobierno y la oposición o pasar a la información a la oposición para dejar en evidencia o pegar a quien tiene la Alcaldía". Sin citar a la formación, Climent ha dejado claro que Esquerra Unida es, a su juicio, la única responsable de la ruptura del acuerdo con Compromís. Según ha dicho, "no es precisamente Compromís quien debe reflexionar sobre lo que ha pasado". El ex alcalde ha destacado la "decisión valiente" del equipo de Jacqueline Cerdà de mantenerse en el Gobierno con solo cuatro concejales. "Demuestra la implicación que tienen con los ciudadanos", ha recalcado Climent. El nuevo Gobierno de Muro ha quedado redefinido entre los cuatro concejales de Compromís, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial de la Provincia. Sergi Silvestre asume Cultura, Reyes, Pedanías y Educación; Carolina Iváñez llevará Turismo, Promoción Económica, Seguridad, Comunicación, Servicios, Personal y Hacienda, mientras que Eli Pérez se hace cargo de Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Fiestas, Participación y Deportes. La alcaldesa, Jacqueline Cerdà mantiene Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Urbanismo.