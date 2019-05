The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Climent y Blanes en las nuevas Cortes Valencianas Les Corts han iniciado el jueves su décima legislatura y la alcoyana Estefanía Blanes por Unides Podem y el murero Rafa Climent por Compromís son los representantes de L'Alcoià y el Comtat jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/05/2019) Las Cortes Valencianas han iniciado este jueves su décima legislatura y entre los 53 nuevos diputados autonómicos que han acudido al hemiciclo por primera vez para su constitución han estado la alcoyana Estefanía Blanes y el murero Rafa Climent. La alcoyana Estefanía Blanes obtuvo por primera vez su acta después de aparecer como la número 3 por Alicante en la lista de Unides Podem EU, mientras que el murero Rafa Climent, actual Conseller de Economía y número 2 por Alicante en las últimas autonómicas, repite en Les Corts. A las puertas quedaron Naiara Davó por Unides Podem, Aroa Mira por el PSOE y Fernando Pastor por el PP. La segunda tiene muchas posibilidades para entrar en un futuro cercano.