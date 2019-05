The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Coba Complements i Beers and Co ganan los Premis Sant Jordi de escaparatismo Las modalidades han sido al mejor escaparate y a la mejor ambientación festera interior - El Sant Jordiet, Álvaro Santacreu, ha entregado los premios jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El primer concurso de escaparatismo Premis Sant Jordi ya tiene ganadores. Coba Complements ha obtenido el premio al mejor escaparate y Beers and Co el de mejor ambientación interior festera. Beers and Co también ha logrado el segundo premio a mejor escaparate y Ferretería Alicantina el segundo a mejor ambientación interior. Los propietarios de los tres comercios, Carles Bernàcer, Andrea Coderch y Aida Pérez, han explicado como los han decorado, con elementos festeros y otros propios de sus negocios. Estos premios los han convocado la Asociación de Sant Jordi, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Alcoy, ACECA y la Federación de Comercio. Los premios los han entregado el Sant Jordiet, Álvaro Santacreu, acompañado por el presidente de la Asociación de Sant Jordi, Juan José Olcina. El jurado lo ha formado Diego Ortiz, Clemente Payá, Nuria Moltó, Alejandro Cerro, Víctor Hugo Ribes y Mónica Jover, con Rafa Sempere como secretario. En el acto han intervenido junto a Olcina, el presidente de ACECA, Rafa Pérez, el de la Federación de Comercio, Alejandro Cerro, y el presidente de la Cámara, Pablo de Gracia. Han tomado parte una treintena de negocios.