CONMEMORACIÓN Cocentaina abre el Año Santo de la Mare de Déu del Miracle El obispo Arturo Pablo Ros oficia la misa que marca el punto de salida a un año de peregrinaciones y actividades para celebrar el V Centenario del prodigio de las 27 lágrimas de la Virgen martes, 07 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/05/2019)

AUDIO Informativo comarcal (07/05/2019) Cocentaina abrió el pasado domingo el Año Santo por el V Centenario del prodigio de las lágrimas de la Virgen del Milagro con una misa. El obispo de Ursona y Auxiliar de València, Arturo Pablo Ros, presidió la eucaristía celebrada en el Monasterio y que fue seguida, a través de una pantalla, en la plaza del Pla. Tras la celebración religiosa, se encendieron las 27 hogueras en el Pla, que simbolizan las 27 lágrimas del icono de la Mareta. Este fue el pistoletazo de salida a un año intenso y a una programación cultural y religiosa que seguirá el próximo fin de semana del 18 y 19 de mayo con la primera peregrinación y la inauguración de una exposición sobre la Virgen del Milagro en el Palau Condal. Cristian Barrachina y Reis Pascual, presidentes de la Pia Unión, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para dar detalle de la programación especial que están preparando en Cocentaina para conmemorar esta efeméride. Además Pascual y Barrachina, junto a la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, se han reunido con el director general de Vivienda, el también contestano Rafa Briet, para poner en marcha el proyecto de mejora del Monasterio de las Clarisas donde esta la Mare de Déu, una mejora basada en la reaparación de unas goteras del techo del convento. Primero se realizará un estudio del proyecto a realizar y su valoración y después se pasará a licitar las obras, cuyo coste asumirá la Dirección General de Vivienda. Se trata de un edificio que es Bien de Interés Cultural Inmueble desde 2007.