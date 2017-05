The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA COMERCIAL Cocentaina abre el mes de las tapas 18 establecimientos participan en la duodécima edición de las jornadas gastronómicas Fira de Tots Sants miércoles, 03 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/05/2017) Mayo es el mes de las tapas en Cocentaina, que el fin de semana inicia la duodécima edición de las jornadas gastronómicas Fira de Tots Sants. 18 establecimientos del municipio se han sumado este año a la iniciativa, que ofrece hasta cuatro rutas de tapeo y una nocturna. Los bares y restaurantes participantes ofrecerán sus tapas a precios económicos. Cada cliente tendrá una tarjeta que irán completando con las degustaciones de los bares que forman la ruta, una diferente cada semana. Con esas tarjetas cuñadas podrán optar a un premio de 100 euros por semana, a consumir en comercios y bares de la villa condal. Como novedad, las jornadas incluyen dos puntos de ocio nocturno, dos pubs los días 19 y 27 de mayo. La iniciativa se completa con un concurso de fotos en redes sociales, cuyo primer premio es una comida o cena en un establecimiento de Cocentaina. La concejal de Fira, Mariona Carbonell, subraya que todos los premios buscan incentivar la economía local. “Los premios son para gastarlos en el propio comercio local, que es muy variado y está muy vivo”, afirma. La alcaldesa, Mireia Estepa, al igual que el presidente de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Cocentaina, Jordi Vañó, destacan el aumento de participación registrado este año, lo que ha permitido diseñar nuevas rutas. La primera, con tres bares, será el próximo fin de semana.