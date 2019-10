The examples populate this alert with dummy content

EL COMTAT Cocentaina activa la cuenta atrás para su feria internacional La villa condal anuncia la 673 edición de la Fira de Tots Sants con el descubrimiento del cartel y la presentación del pregonero de 2019 viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina ya ha abierto los compases finales que le conducirá a la 673 edición de la Fira de Tots Sants que tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre. Y ha sido con la presentación del certamen que en este 2019 estrena la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional. El exterior del Centro Cultural El Teular ha sido testimonio de la presentación de la fira que ya se anuncia con el cartel de Juan Diego Ingelmo bajo el lema “La Fira vola”. La alcaldesa, Mireia Estepa, y la edil de Fira, Mariona Carbonell, han sido las encargadas de mostrar al público esta ilustración con la que el artista “quería expresar el despegue de la fira en el escaparate internacional”. En el cartel se ve a una pareja protagonista que sale volando a caballo del logotipo de la Fira, dejando atrás una colorida estela que expresa la variedad de productos y actividades que se ofertan en el certamen. La silueta de la iglesia de Santa María, el Palau y el Castillo sobre la Penyeta Blanca también son distinción en esta llamada pictórica de la fira de les fires. En el acto, que ha contado con la participación del Grup de Danses de Cocentaina y de la Colla Mal Passet, también se ha presentado a Miguel Soler Margarit, el magistrado contestano que el próximo 1 de noviembre leerá el Privilegi. Soler ha dirigido unas palabras al público mostrando su agradecimiento y satisfacción por ser el encargado de inaugurar la feria. La edil y la alcaldesa también, en sus discursos, han invitado a la sociedad a asistir a la cita que tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre.