FIESTAS PATRONALES Cocentaina adapta los actos de la Mareta ante la continuidad de la lluvia La Vila Condal mantiene las hogueras a menos que diluvie, sacará a la patrona en procesión bajo palio y plantea la Suplica en el interior de Santa María domingo, 21 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina adapta los actos de su patrona, la Mareta, ante la continuidad de las lluvias el lunes 22 de abril por la mañana. La Pía Unión Virgen del Milagro, entidad organizadora de estas fiestas ha anunciado este domingo que Les vespres i fogueres comenzarán a las 19:30 como estaba previsto “aunque llueva y a no ser que diluvie”. La Serenata también continua igual, “está todo preparado por si llueve”, explican en un comunicado. Para el día central, el lunes 22 de abril, en que todavía se prevé restos de inestabilidad se anuncia a las 7:30 la descubierta y Salvas igual y el Ángelus en la capilla a las 08:30. "Si llueve el pasacalle se anula". A las 10:00 de la mañana los contestanos sacarán a su patrona a la calle. "Si llueve la Virgen del Milagro irá bajo palio y la acompañaremos por el recorrido habitual". Añaden que "los Maseros quieran portar a la Mareta que vengan vestidos como siempre". Una vez llegue la comitiva a Santa María se colocará el icono de la patrona de Cocentaina en las andas para la Súplica a cargo de Rubén Cervera, después la Ofrenda y a continuación la misa. Si lloviese mucho en lugar de a las puertas de la iglesia se realizaría todo en el interior del templo. La Pía Unión informará el lunes sobre el desarrollo de la Mascletá de mediodía y la procesión de la tarde, según el tiempo que haga.