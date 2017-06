The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Cocentaina adelanta el inicio de las Entradas La Junta de Fiestas aprueba por unanimidad que el desfile arranque a las 19.00 horas para evitar que finalice a altas horas de la madrugada martes, 13 de junio de 2017 La Entrada de Moros y Cristianos de Cocentaina comenzará a las 19.00 horas, una hora antes que en los últimos años. La Federación Junta de Fiestas ha acordado por unanimidad el adelanto, que tendrá carácter experimental en las fiestas de 2017. El objetivo es evitar el retraso en el horario de finalización. El presidente de la federación, Hipòlit Borràs, reconoce que el año pasado “el acto terminó más tarde de lo previsto porque se incrementó la participación al haber una formación más en el bando cristiano y porque varias filaes celebraron efemérides". Este año dos filaes, Mudéjares y Bequeteros, celebran el 75 aniversario, por lo que presentarán escuadras especiales. “Nos enfrentamos a que el desfile pueda acabar demasiado tarde”, señala Borràs. Con el adelanto aprobado los dirigentes festeros quieren evitar que las últimas filaes, y sobre todo la del abanderado moro puedan desfilar con menos público “por ser ya altas horas de la noche”. La medida ha sido aprobada con carácter experimental para este año. “Cuando pasen fiestas analizaremos si funciona, si se mantiene o si adoptamos otra solución”, manifiesta el presidente de la federación. La Entrada arranca a las 20.00 horas desde el año 2014. El retraso en el horario de inicio buscaba evitar el calor de la tarde de agosto.