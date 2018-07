The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Cocentaina aportará 20.000 euros para el plan director del Palau Comtal La diputación de Alicante encargará el estudio y redacción del documento y aportará 30.000 euros para encargar el estudio y redacción del documento jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/07/2018) El Plan director del Palau Comtal está presupuestado en 50.000 euros. La diputación de Alicante encargará el estudio y redacción del documento y aportará 30.000 euros para completar la aportación del Ayuntamiento de Cocentaina. El plazo estimado para la elaboración de este plan es de dos años. Diputación y Consistorio han firmado esta semana el convenio para que el Palau Comtal tenga el documento que garantice y marque las actuaciones de conservación a llevar a cabo y que defina qué puede desarrollarse en su interior. El documento recogerá un estudio del monumento y de su entorno, los documentos de planificación arqueológica, de restauración y conservación, los usos y tipos de gestión del Palau Comtal. La alcaldesa Mireia Estepa destaca la importancia del convenio que abre la puerta a mantener el Palau Comtal "muy conservado y pleno de vida". La concejal de Patrimonio, Marcela Richart, ha explicado que para su redacción "la Diputación se encargará de la licitación".