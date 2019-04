Cocentaina aprova un pressupost de quasi 11 milions d'euros

Cocentaina ha aprovat el pressupost per a 2019 que ascendeix a 10.700.000 euros.

El pressupost, que han recolzat tots els grups, suposa un augment d’un 3’8% respecte al de l’any passat. Destaca la partida d’un milió d’euros en inversions, dividit entre les que ja estan en marxa i les noves. En aquesta partida ha hagut un augment del 38% respecte a l'any passat. A més l'endeudament és 0.

Entre aquelles inversions més destacades es troben els 350.430,89 euros per a adequar els Refugis Antiaeris i reformar el Torrejó del Castell, 204.726 euros en inversions de parcs i jardins, que enguany inclou fonamentalment la construcció d'un nou parc al Barri Sant Jaume, 61.000 euros per a la millora del Barranc el Sort, en el tram de Fraga, 70.000 euros per a inversions informàtiques, així com altres actuacions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, la xarxa i servei d'aigües potables, millores en la pista central del Poliesportiu Municipal, l'adquisició d'un vehicle elèctric per als serveis municipals i, també, la restauració d'obres artístiques i culturals entre altres.

Pel que fa a les despeses en béns i serveis corrents es poden destacar algunes accions d'aquest capítol com ara la creació d'una partida amb un import de 18.847,11 euros per al programa del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, subvencionat per l'Estat en idèntica quantitat, així com l'augment significatiu de la partida destinada a Participació Ciutadana, passant de 32.500 euros a 50.000 euros per al 2019.

En el plenari del dimarts van votar a favor el PSOE, Guanyar i Ciudadanos i s’han abstés Compromís i PP. Elregidor d’Hisenda, Marcos Castelló, parla de la satisfacció de l’equip de govern que ha fet que la localitat tinga aquest element tant important com és el pressupost. Per altra part, lamenta que no haja sigut aprovat abans i recorda que els 4 anys de legislatura en minoria s’ha aconseguit traure avant aquest pressupost gràcies al diàleg.