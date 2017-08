The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Cocentaina aprueba el arreglo de los daños del castillo debidos a la lluvia Las obras, con un coste de 67.000 euros, deben estar finalizadas antes de final de 2017 - El Ayuntamiento espera gestionar los trámites de licitación con la mayor brevedad jueves, 17 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/08/2017) La Junta de Gobierno de Cocentaina ha aprobado la reparación del castillo tras los daños que las lluvias de noviembre y diciembre del pasado año causaron. Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, explica que “la instalación eléctrica hay que recuperarla y también todos los daños que sufrió la cubierta del castillo en la zona del `patiet´ que hay arriba. Allí hay que cambiar tanto la cúpula como en suelo. Estas actuaciones están valoradas en 67.000 euros”. Las obras todavía no están licitadas. El Consistorio espera que los trámites se realicen lo antes posible en septiembre, cuando la administración local retomará su habitual rutina, ya que los trabajos deben estar finalizados antes del 31 de diciembre.