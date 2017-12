The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Cocentaina apura las obras de renovación de polígonos El municipio aprovecha el plan autonómico del Ivace para mejorar con una inversión de 1,2 millones más de un millón de metros cuadrados entre Els Algars, Les Jovades y Sant Cristòfol jueves, 30 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina apura los trabajos de modernización de los tres polígonos industriales del plan de mejora impulsado por la Generalitat Valenciana. El municipio invierte 1,2 millones de euros en la renovación de las zonas industriales de Els Algars, Les Jovades y Sant Cristòfol. El Ayuntamiento aporta 400.000 euros para completar la inversión del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Los trabajos, que acabarán antes de final de año, se centran en la mejora de los servicios de las áreas industriales ya ocupadas y completar las infraestructuras para que nuevas empresas puedan instalarse en Cocentaina. La instalación de luces eficientes, mejorar la señalización y crear zonas verdes son algunas de las intervenciones. El Gobierno loca, del PSOE, resalta que los tres polígonos objeto de revisión y mejora suman una superficie total de más de un millón de metros cuadrados.