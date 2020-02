The examples populate this alert with dummy content

SEGURETAT CIUTADANA Cocentaina arreplega 1.500 signatures per a una major vigilància d'efectius de seguretat L'alcaldessa Mireia Estepa li ha entregat el document a la subdelegada del govern, Araceli Poblador, en una reunió on li ha explicat la preocupació dels ciutadans pels robatoris soferts viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/02/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (21/02/2020) Els veïns de Cocentaina arrepleguen 1.500 signatures per a reclamar major vigilància davant l’onada de robatoris que ha patit la població en les últimes setmanes. L’alcaldessa Mireia Estepa ha entregat aquest document a la subdelegada del govern, Araceli Poblador, en una reunió. Cocentaina demana a la subdelegada la presència de més efectius de la Guàrdia Civil per així tindre la comandància oberta tots els dies, fet que sí es donava fins a fa un parell d’anys. En la mateixa reunió amb Poblador, l’alcaldessa Estepa, va estar acompanyada p el regidor de Seguretat, Toni Hernández, i el cap de Policia Local, Toni Gosálbez. Tots van traslladar la preocupació dels ciutadans pels robatoris soferts en especial en els últims temps. A més s’ha revisat les actuacions de la Policia Local al llarg del 2019 i de l’actuació del grup Minerva i del Pacte d’Estat contra la violència de gènere a Cocentaina amb la presència de Modes Salazar, cap de la Unitat de Violència de Gènere de la Subdelegació, amb la que han quedat per a un futur encontre.